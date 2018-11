Orangotango escapa de jaula e causa alvoroço em zoológico

Um orangotango de 62 quilos provocou o fechamento de um zoológico na Austrália neste domingo após conseguir escapar da jaula.

De acordo com o depoimento do diretor do zoológico à agência de notícias australiana AAP, a fêmea Karta, de 27 anos, conseguiu desativar o circuito elétrico que cerca sua jaula usando uma vareta.

Em seguida, o primata empilhou tocos de madeira, grama e raízes de plantas para escalar a cerca e alcançar o outro lado, uma área ainda protegida, porém a poucos metros de distância do público.

Um dos visitantes do zoológico foi quem lançou o alerta. Uma equipe de veterinários foi enviada imediatamente ao local ficando a postos com armas carregadas com tranquilizantes. Os veterinários, no entanto, não precisaram usar as armas.

"Eu acho que quando ela chegou lá, percebeu que estava fazendo coisa errada. Então ela se pendurou na cerca e pulou de volta à jaula", disse o diretor do zoológico, Peter Whitehead, à AAP.

O zoológico permaneceu fechado durante todo o dia por questões de segurança.

Segundo biólogos, orangotangos tem um nível de inteligência comparável ao das crianças.