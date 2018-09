Orangotango escapa no zoológico de Los Angeles

Um orangotango macho fugiu da sua área no zoológico de Los Angeles, no Estado americano da Califórnia, na noite de sábado, depois de fazer um buraco na grade de seu cercado. Bruno, o orangotango de 29 anos, circulou pelo zoológico por 20 minutos até ser recapturado. Cerca de três mil pessoas tiveram de ser retiradas do zoológico. Os funcionários disseram que Bruno não chegou a passar pelas áreas públicas do zoológico e que ele foi rapidamente sedado, sem demonstrar agressividade. Em vez de tentar fugir do zoológico, Bruno tentou se esconder em um local próximo ao seu cercado, afirma reportagem do jornal Los Angeles Times. "Felizmente, nossa equipe treinou todos os nossos grandes macacos a permitirem procedimentos médicos, então o macaco permitiu que a funcionária injetasse anestésico nele e ele dormiu na hora", disse ao ABC News o diretor do zoológico, John Lewis. "Eles o levaram para seu 'quarto' e tudo terminou em cerca de 20 minutos." Em dezembro do ano passado, um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas quando um tigre escapou no zoológico de San Francisco, também na Califórnia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.