Orangotango que assobia em zoo alemão lançará CD

O orangotango Ujian virou a nova estrela do jardim zoológico de Heidelberg, cidade no sul da Alemanha. Ele tem muitos talentos - além de pintar, sabe assobiar e se prepara para lançar um CD no começo de junho.

A descoberta da veia musical do orangotango, segundo o jornal Stuttgarter Nachrichten, ocorreu no verão passado. Ao esperar em sua jaula, impaciente, pela chegada da alimentação, Ujian chamou a atenção do funcionário do zoológico com um assovio alto e forte. O truque parece ter funcionado.

Agora, Ujian é "uma sensação no zoológico", afirma o periódico.

O assovio foi gravado e usado para tentar transformar o símio em sensação pop. Na canção Ich bin Ujian (Eu Sou Ujian), que será lançada no CD, o novo astro pode serouvido assoviando ao fundo, enquanto o cantor alemão Tobias Kämmererentoa frases como "eu sou Ujian, eu sou cool".

O CD deverá custar 3,99 euros (o equivalente a cerca de R$ 11) e poderáser encontrado, em princípio, apenas no zoológico. Além da versão parao rádio, o disco traz também um remix para discotecas e uma gravação"acústica", com diversos assobios de Ujian.

O lucro com a venda do CDtambém será destinado à reforma dos viveiros dos símios.

Os especialistas do zoológico acham que o primata, de 14 anos, pareceter adquirido a habilidade sozinho, sem influência externa. "Ele deve ter aprendido sozinho, porque ostratadores não o treinaram", diz a porta-voz do zoológico, SteffanieRichter.

Além de assoviar, o orangotango também pinta. Aquarelas suas e de seus companheiros de viveiro foram leiloadas na semana passada, e a renda da venda também foi revertida para reformas nos viveiros dos primatas.

A jaula do animal é uma das mais visitadas no zoológico.

