Orca mata treinadora em parque de diversões nos EUA

Uma orca do parque de diversões SeaWorld, em Orlando, nos Estados Unidos, teria matado uma pessoa em um ataque na tarde desta quarta-feira, de acordo com informações divulgadas pela imprensa americana.

Segundo informações preliminares divulgadas pela emissora de TV local WKMG, a vítima do ataque teria sido uma treinadora do parque, que é especializado em atrações com animais marinhos.

A treinadora teria sido puxada pelo animal enquanto falava com visitantes, segundo testemunhas do incidente.

De acordo com a rede de TV MSNBC, um porta-voz do corpo de bombeiros de Orange County, John Murrall, afirmou que os paramédicos que chegaram ao local não conseguiram reanimar a vítima.

Victoria Biniak, uma testemunha ouvida pela emissora de TV WKMG, afirmou que o ataque do animal foi tão violento que fez com que os sapatos da vítima fossem lançados longe.

Segundo ela, Telly (como o animal é conhecido), teria agarrado a treinadora pela cintura e batido nela por diversas vezes.

O parque foi fechado após o incidente.

Conhecidas também como baleias assassinas, as orcas na verdade são mais próximas da família dos golfinhos. Elas receberam o apelido de "assassinas" por serem grandes predadoras.