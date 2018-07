Orçamento 2013 só será votado no ano que vem no Congresso

Para entrar em vigor no ano que vem, o Orçamento precisava ser aprovado ainda nesta semana na Comissão Mista do Orçamento e no plenário do Congresso, antes do recesso parlamentar, que se inicia dia 22 de dezembro e vai até fevereiro.

A votação da proposta orçamentária agora fica para o ano que vem, limitando a aplicação dos recursos federais no começo de 2013.

"A decisão tomada é a decisão de não produzir nenhuma votação no Congresso Nacional até que seja superado esse impasse da votação dos vetos (presidenciais à nova distribuição dos royalties do petróleo)", afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS).

(Por Maria Carolina Marcello e Jeferson Ribeiro)