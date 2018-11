Orçamento da UEG é baixo e estrutura, deficiente

A estrutura da universidade é deficiente. Nenhum câmpus tem restaurante nem moradia estudantil. Não existem livros em bibliotecas e há unidades improvisadas em escolas. "A condição é péssima, o reitor já podia ter se afastado", defende a estudante Cléa da Silva, de 50 anos.

A opinião de Cléa não é unanimidade. Ao contrário do que ocorre na maioria das universidades, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) apoia o reitor. "Privamos pela autonomia universitária. Achamos as denúncias sérias, mas o governo não pode intervir dessa forma", diz Frank Boniek, de 27 anos, do DCE.

O argumento de Boniek é que a raiz dos problemas da UEG é a falta da autonomia, principalmente financeira. Além do baixo repasse, o governo é criticado por ter editado por conta própria o regulamento da UEG, criado e nomeado cargos. / P.S.