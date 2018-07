Orçamento de 2012 é o menor dos últimos sete anos

O dinheiro que seria aplicado este ano inclui as ações Missão Antártica (R$ 8,2 milhões), Fomento à Pesquisa na Antártica (R$ 1 milhão) e Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais (R$ 403,5 mil). No ano passado, apenas 60,7% do orçamento foi executado.

"As emendas parlamentares são uma fonte de recursos importante para o programa", aponta Neusa Paes Leme, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O levantamento do Contas Abertas, porém, mostra uma grande redução nos recursos destinados por emendas parlamentares. Neste ano foram R$ 2,2 milhões, contra R$ 12 milhões de 2011.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antonio Raupp, afirmou ontem que o ministério tem feito investimentos significativos na Antártida. "Foram R$ 140 milhões nos últimos cinco anos." Ele também disse que não faltarão recursos para reconstruir a estação. / A.G.