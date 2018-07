Orçamento operacional da Olimpíada de 2016 sobre para R$7 bi

O valor representa um aumento de 2,8 bilhões de reais em comparação com os 4,2 bilhões de reais estimados como orçamento operacional na proposta de candidatura da cidade para os Jogos Olímpicos.

O orçamento operacional é referente apenas às operações do comitê organizador local, e não inclui as obras de infraestrutura e construção de arenas esportivas e de acomodação, nem os gastos com segurança. Todos esses custos são de responsabilidade do poder público.

O custo total da Olimpíada será apresentado na próxima semana, quando será divulgada a matriz de responsabilidade dos Jogos Olímpicos. Na proposta de candidatura do Rio, o orçamento total dos Jogos foi estimado em 28,8 bilhões de reais.

(Por Pedro Fonseca)