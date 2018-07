Ordem dos bacharéis critica exame

No protesto, enviado ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, Johnes argumenta que a avaliação não serve para controlar a qualidade do trabalho dos advogados, mas para arrecadar dinheiro para a entidade. A taxa de inscrição custa R$ 200, e Johnes estima que o faturamento da OAB com a prova em cerca de R$ 75 milhões por ano.

A manifestação antecede audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o Exame de Ordem, marcada para quarta-feira.