Ordem punida pelo papa acata intervenção

CIDADE DO VATICANO

A ordem católica Legionários de Cristo anunciou ontem que "acata com fé e obediência" a decisão do papa Bento XVI de nomear um delegado encarregado de comandar e reformar a ordem ? fundada em 1941 pelo padre mexicano Marcial Maciel Degollado, envolvido em denúncias de abusos sexuais. O comunicado foi divulgado no site da congregação, que ficou oito meses sob investigação de uma comissão de cinco bispos da Igreja.

A Legionários de Cristo é uma ordem presente em 22 países. Conta com 800 sacerdotes, 2.500 seminaristas e 70.000 membros leigos. A ordem também administra 12 universidades. Conhecida por seu conservadorismo, ganhou mais influência sob o papado de João Paulo II ? de quem era amigo.

A intervenção é a mais dura represália adotada pelo Vaticano contra denúncias de escândalos sexuais envolvendo integrantes do clero desde que uma nova onda de casos em várias partes do mundo veio à tona este ano.

As primeiras acusações contra a ordem surgiram em 1998, quando um grupo de oito ex-legionários protocolou uma denúncia formal na Congregação para a Doutrina da Fé, comandada pelo então cardeal Joseph Ratzinger e hoje papa Bento XVI. O alvo era justamente o fundador da ordem, acusado de abusar de seminaristas. A investigação foi engavetada um ano depois.

Em 2004, meses antes da morte de João Paulo II, Ratzinger reabriu as investigações. Elas acabariam comprovando que Maciel não só abusava de jovens padres como desviava fundos da ordem e levava uma vida dupla, com duas mulheres e três filhos. A punição ao fundador da ordem viria apenas em 2006, quando Ratzinger já era papa e ordenou a Maciel que se afastasse de qualquer atividade da Igreja para "levar uma vida de oração e penitência". Maciel morreu em 2008, aos 87 anos.

Ao anunciar no sábado as medidas para "colocar a Legionários de Cristo no caminho da purificação", o Vaticano não poupou críticas aos "comportamento objetivamente imoral" do fundador da ordem. "Testemunhas incontestáveis confirmaram fatos muitas vezes criminosos que demonstram uma vida sem escrúpulos e sem um autêntico sentimento religioso" de Maciel, diz a nota da Santa Sé. Alguns leigos criticaram a decisão do papa de não afastar os dirigentes da ordem. Bento XVI foi ontem a Turim, onde visitou a exposição do Santo Sudário./