Ordenada prisão de acusado de matar diretor de Bangu 3

O juiz da Vara Criminal de Bangu, Alexandre Abraão, decretou no início da noite desta quinta-feira, 30, a prisão do traficante foragido Luís Cláudio Corrêa, o Claudinho, acusado pela polícia de ter contratado os pistoleiros para assassinar o diretor da penitenciária de segurança máxima Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3), o tenente-coronel da Polícia Militar (PM), José Roberto do Amaral Lourenço, fuzilado na zona oeste do Rio. De acordo com a denúncia, Claudinho seguia ordens dos traficantes presos Aldair Marlon Duarte, o Aldair da Mangueira, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, e Ronaldo Pinto Lima e Silva, o Ronaldinho Tabajara. Lourenço, de 41 anos, foi assassinado no dia 16 quando ia para a o trabalho. Os criminosos, que ocupavam dois veículos, dispararam mais de 60 tiros contra o carro do diretor, que estava sem escolta. Nada foi roubado. Em Bangu 3, ele cuidava do setor que abriga cerca de 450 presos, entre eles os 55 encarcerados na galeria B7, considerados o segundo escalão na hierarquia do Comando Vermelho.