Orgânicos: registro de insumos é simplificado Já estão em vigor as regras que simplificam o processo de registro de insumos usados na agricultura orgânica. Segundo decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada, em São Paulo (SP), os insumos registrados vão receber a denominação Produtos Fitossanitários Aprovados para a Agricultura Orgânica. As especificações serão estabelecidas com base em informações, testes e estudos agronômicos, toxicológicos e ambientais.