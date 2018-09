Organismo sofre alterações com falta de gravidade Viver em ambiente sem gravidade faz coisas curiosas com o corpo; afinal, toda a fisiologia evoluiu na presença de gravidade. Nos primeiros dias no espaço, astronautas sentem enjoo, uma condição tratada no jargão da Nasa como "consciência do estômago". Fluidos corporais, que na Terra ficam assentados, sobem para a cabeça, deixando os astronautas com as pernas finas e os rostos inchados - o que causa o efeito colateral de eliminar rugas e fazer as tripulações parecerem anos mais jovens, ainda que temporariamente.