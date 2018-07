Organização da Rio+20 traz delegação da ONU ao Brasil O secretário-geral da Rio+20, Sha Zukang, está no Brasil até o dia 10 de março com uma delegação da ONU. Eles se reunirão com ministros, organizadores da conferência, membros do Congresso Nacional e outras autoridades para discutir o processo político e os preparativos logísticos para o evento da ONU sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+20, que acontece em junho.