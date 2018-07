Organização de rodeio terá de fazer perícia

"Tanto a Prefeitura Municipal de Jaguariúna quanto o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram negligentes na emissão do alvará e autos de vistoria do evento realizado no ano passado, de modo que não são suficientes para atestar a segurança do local", afirmou a juíza em sua decisão.

A organização do rodeio tem até as 16 horas de amanhã, 6, para apresentar à juíza o contrato firmado com a empresa de auditoria. Na tarde desta quarta-feira, 5, a Prefeitura de Jaguariúna, no interior de São Paulo, concedeu à organização do Jaguariúna Rodeo Festival alvará de funcionamento para a realização do evento marcado para começar amanhã e terminar no dia 15.