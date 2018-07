Organização diz que forças sírias atacaram escola; militares negam

Uma fonte militar síria afirmou à Reuters que o exército havia intensificado as ações contra os rebeldes desde que os insurgentes bombardearam uma área residencial controlada pelo governo no noroeste da cidade no sábado. No entanto, ele afirmou que os militares não estavam atacando civis.

Aleppo é uma importante frente de batalha no conflito civil que já dura quatro ano, uma guerra na qual, segundo as Nações Unidas, já morreram cerca de 220 mil pessoas.

A organização Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que usa uma rede de fontes na Síria para monitorar o conflito, disse que o número de mortos no ataque à escola deveria aumentar.

Ela disse que os mortos incluem duas mulheres.

(Por Tom Perry)