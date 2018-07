Organização do cientista receberá R$ 33 mi

O repasse é criticado por outros pesquisadores, que levantam preocupações éticas em relação ao projeto e questionam a qualificação científica do IINN-ELS para desenvolver essa tecnologia, conhecida como interface cérebro-máquina (ICM).

Um dos experimentos mais divulgados por Nicolelis sobre ICM foi realizado em janeiro de 2008, quando uma macaca caminhando sobre uma esteira no seu laboratório na Universidade Duke teria comandado os movimentos de um robô humanoide no Japão, com seus comandos cerebrais captados e transmitidos em tempo real via internet de um lugar para outro.

Os dados técnicos do trabalho, porém, nunca foram publicados em revistas científicas indexadas (apenas pela mídia), impossibilitando outros pesquisadores de validar os resultados de maneira independente.

O robô usado no Japão foi desenvolvido por uma empresa de robótica americana chamada Sarcos, que, dois meses antes do experimento, foi comprada por uma empresa maior, chamada Raytheon, que desenvolve uma série de tecnologias militares - entre elas, exoesqueletos de infantaria, para uso no campo de batalha. Perguntada pela reportagem se havia relação entre a empresa e as pesquisas de Nicolelis, a Raytheon afirmou inicialmente que "não poderia comentar neste momento". Procurada novamente, informou que "declinava de participar da reportagem". Nicolelis também não respondeu às perguntas enviadas a ele sobre o assunto.

Desde 2002, a Universidade Duke tem um contrato de US$ 26 milhões com a Darpa (agência científica do Departamento de Defesa dos EUA) para o desenvolvimento de tecnologias de interface cérebro-máquina, no qual Nicolelis é o investigador principal. O último trabalho publicado por Nicolelis sobre o assunto, na revista Nature, em outubro de 2011, cita como fontes de financiamento a Darpa, o TATRC (um centro de pesquisas do Exército americano), os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) e o Pioneer Award, um prestigiado prêmio de US$ 2,5 milhões que Nicolelis recebeu do NIH em 2010. / H.E.