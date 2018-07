Organização do prêmio só soube da morte após anúncio

As regras do prêmio não permitem que ele seja concedido de forma póstuma. Normas de 1974 estabelecem uma única exceção: quando a morte ocorre depois do anúncio do prêmio. Mas a Assembleia do Nobel, do Instituto Karolinska, na Suécia, se reuniu ontem e abriu uma exceção.

Decidiu manter a homenagem ao pesquisador e entregar o dinheiro à família. "Agora só podemos lamentar que ele não experimente a alegria da notícia", disse Goeran Hansson, um dos organizadores do prêmio. / AFP