Organização fala em 5 mil protestando perto do Riocentro

Duas barreiras de segurança foram montadas sobre duas pontes ao lado do Parque dos Atletas. Uma barreira, feita por policiais militares do Batalhão de Choque, conta com um carro blindado conhecido como Caveirão. A segunda é formada por homens do Primeiro Batalhão de Guardas do Exército.

Inicialmente, a passeata foi convocada para protestar contra um projeto da prefeitura que prevê a remoção da favela Vila Autódromo para construção de instalações dos Jogos Olímpicos de 2016. No entanto, o movimento ganhou adesão de vários grupos que participam da Cúpula dos Povos. No momento, a principal reivindicação da passeata é a interrupção da construção da usina de Belo Monte. O clima é tenso entre manifestantes e a Polícia Militar e o Exército.