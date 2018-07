Organização inicia obras em local que receberá papa

Os trabalhos de preparação da área foram iniciados pela fazenda Vila Mar, onde será montado o palco para a Missa de Envio, como é chamado o ato de encerramento da Jornada. No local, poucos funcionários e máquinas trabalhavam na manhã desta segunda-feira preparando o terreno para as obras, com o início da planificação da área e abertura de ruas.

Para marcar o início, o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, realiza na terça-feira (19) uma celebração no local. Na cerimônia, o arcebispo abençoará as obras em Campus Fidei, como a arquidiocese denominou os terrenos em Guaratiba, na zona oeste do Rio, onde serão realizados os eventos finais da Jornada. "É um processo em andamento, que começa agora e termina no dia 23 de julho, terça-feira, no início da Jornada. Os eventos no terreno só começam no dia 27", afirmou o diretor geral da empresa responsável pela obra, Duda Magalhães. Ele descartou a possibilidade de atrasos, mesmo reconhecendo que as obras do altar para a missa final são mais complexas e precisam de grande esforço de engenharia.

Apesar do início das obras por parte da organização da Jornada, a prefeitura ainda não iniciou suas intervenções no terreno. Em novembro, o prefeito Eduardo Paes anunciou que faria obras de dragagem nos córregos da região, como contrapartida à cessão da área, que compreende duas fazendas privadas. Procurada, a Rio Eventos Especiais, empresa municipal responsável por gerenciar as ações da Prefeitura para os grandes eventos da cidade, não informou quando as obras serão iniciadas.