Organizador de rodeio em Jaguariúna-SP é indiciado

A Promotoria pediu o indiciamento de Poliselli Junior e de outros dois engenheiros em novembro. Os advogados do representante do Jaguariuna Rodeo Festival informaram, por meio de assessoria, que encaminharam medidas judiciais aos tribunais e solicitaram o cancelamento da ordem do indiciamento, por entenderem que a determinação judicial é abusiva, ilegal e prematura.

Os advogados entendem que a decisão da juíza foi contraditória, já que o Ministério Público solicitou que os autos retornassem à delegacia de polícia para a continuidade das investigações. Para os advogados, não há razão para indiciamento sem a conclusão das investigações.