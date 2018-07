Organizadores da Rio+20 querem feriado no evento

O pedido é uma consulta inicial, não se trata ainda de confirmação da participação dos países, mas o Brasil mantém a expectativa de receber pelo menos cem chefes de Estado.

"A ONU tem um cadastro dos pedidos de inscrição para falar durante a conferência, que já chega a mais de cem chefes de Estado ou de governo, o que é outro bom indicativo do interesse, embora não saibamos ainda quantos efetivamente virão", disse o ministro Laudemar Aguiar, responsável pelo comitê.

Como anfitrião da Rio+20, o Brasil não pode revelar os países que fizeram pedidos de reserva de quartos de hotel ou indicaram interesse de falar na conferência, disse o ministro. "Não é uma questão de sigilo, mas de 'timing'. A conferência não é do Brasil, é da ONU", argumentou.

O ministro não quis comentar a decisão do Ministério da Justiça de abrir uma investigação para apurar denúncias de que hotéis do Rio estariam segurando quartos para cobrar mais caro em reservas próximas à realização da Rio+20.

Segundo ele, já estão bloqueados 10 mil quartos (50% do total disponível) para as comitivas de chefes de Estado e de governo em hotéis de 4 e 5 estrelas. "Nenhuma cidade do mundo consegue estar permanentemente preparada para receber um evento dessa dimensão. O Rio, como qualquer outra, não teria como ter todas as pessoas, credenciadas ou não, em hotéis. É normal que se busquem hospedagens alternativas."

O comitê estima que cerca de 50 mil pessoas se credenciem para participar da Rio+20, de 13 a 22 de junho. "Nesses dias, o Brasil vai ser o umbigo do mundo, especialmente o Rio", disse o ministro. Ele anunciou que mil jovens serão recrutados em comunidades pobres do Rio para receber treinamento e atuar como voluntários na conferência. Depois serão cadastrados para trabalhar na Copa de 2014 e na Olimpíada de 2016. / FELIPE WERNECK E KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS