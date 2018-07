Organizadores de Olimpíadas de Londres mostram mascotes

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012 revelou nesta quarta-feira os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, os ciclopes chamados Wenlock e Mandeville.

Os personagens foram batizados com o nome de um vilarejo e um hospital na Grã-Bretanha. O nome de Wenlock foi inspirado no nome do vilarejo de Much Wenlock, na região inglesa de Shropshire que sediou no século 19 um precursor das Olimpíadas.

Estes jogos inspiraram o Barão Pierre de Coubertin a criar os Jogos Olímpicos modernos.

Já Mandeville, a mascote dos Jogos Paraolímpicos, é uma homenagem ao hospital Stoke Mandeville, em Buckinghamshire, local onde nasceram os Jogos Paraolímpicos.

Os dois terão suas páginas no Facebook e Twitter, para dar mais ênfase à interatividade.

Os personagens apresentam várias referências aos jogos: Wenlock usa os anéis olímpicos como pulseiras símbolos de amizades e, apesar de ser predominantemente prateado, também apresenta detalhes em dourado e bronze.

Mandeville a cabeça com o formato parecido com as três formas crescentes do símbolo dos Jogos Paraolímpicos. Em uma homenagem deliberada aos táxis tradicionais de Londres, cada um dos dois personagens apresenta uma luz amarela no topo da cabeça, com uma inicial no meio.

Cada um tem apenas um olho. O comitê organizador explicou que estes olhos funcionam como uma lente de uma câmera, pela qual eles verão o mundo.

Os dois nasceram como duas gotas de aço, baseados em um conto do escritor de livros infantis Michael Morpurgo. As gotas de aço, de acordo com o autor, seriam de uma siderúrgica na cidade de Bolton, que acabaram indo para a casa de um dos empregados.

Em uma série de animações, que estarão ligadas ao site oficial dos jogos de Londres, os personagens poderão ser vistos aprendendo os esportes olímpicos.

A criação dos dois mascotes recebeu a ajuda de grupos de opinião formados por crianças e famílias.

"As crianças nos disseram várias coisas: eles não gostavam tanto assim de animais peludos e eles queriam uma estória", afirmou o presidente do comitê, Sebastian Coe.