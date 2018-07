Órgão ambiental do AM apreende madeira ilegal O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) multou ontem em R$ 14,4 mil os motoristas e proprietários da madeira retirada ilegalmente da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro. Três caçambas com 18m³ de madeira em pranchas foram interceptadas na terça-feira à noite, em um flagrante na Rodovia AM 352, que liga Manacapuru a Novo Airão. A operação de combate à extração, transporte e comércio ilegal de madeira, desmatamento e queimadas foi deflagrada em agosto, depois que um sobrevoo mostrou a situação dentro da RDS. Calcula-se que cada caçamba, com capacidade para 6 m³, pode ser vendida por cerca de R$ 1,2 mil.