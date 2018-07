Órgão da ONU condecora Lula 'campeão' do combate à fome

O anúncio foi feito pela diretora-executiva do órgão, Josette Sheeran. Em discurso nesta manhã, ela disse que o Fome Zero é uma estratégia "holística" e que o Bolsa Família inspira famílias brasileiras a terem responsabilidade.

Sheeran mencionou a lista da revista Time em que Lula aparece como um dos líderes mais influentes do planeta. Ela citou, inclusive, uma frase do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que afirmou que o presidente brasileiro era o político mais popular do mundo.

Sheeran visitou programas para o combate à fome nos arredores de Brasília e mostrou-se contente com o que viu.

(Reportagem de Natuza Nery)