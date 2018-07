Órgão especial do TJ mantém decisão que cassou liminares sobre pedágio em SP, diz Artesp A assessoria de imprensa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou nesta quarta-feira que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado manteve a decisão que revogou as medidas liminares concedidas à CCR ViaOeste, SPVias e Rodoanel, da CCR, e da Ecovias, da Ecorodovias.