Órgão pede adiamento de obra na Unifesp em Guarulhos A Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em Guarulhos, pediu à reitoria a interrupção do edital para construção do novo prédio do câmpus. Professores pedem o congelamento do processo até que o debate em torno de uma possível mudança do Bairro do Pimentas seja finalizado. Segundo a direção do câmpus, o motivo principal é evitar que a obra comece antes que um prédio provisório seja escolhido.