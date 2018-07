Órgão recebe 3 mil pedidos do documento por dia O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo atende, diariamente, cerca de 3 mil brasileiros interessados em obter visto de entrada. A orientação da representação diplomática para quem já foi entrevistado mas não recebeu o passaporte com visto dentro do prazo de 15 dias é enviar e-mail para dois endereços: contactus_pt_br@usvisa-info.com e entrega@usvisa-info.com.