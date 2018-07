Órgãos de irmãos de Franca serão doados a 15 pessoas Pelo menos 15 pessoas podem ser beneficiadas com os órgãos dos irmãos de Franca mortos pelo pai na última sexta-feira (dia 24). Segundo o professor Jeová Nina Rocha, chefe do setor da central de transplantes do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP), responsável pela retirada e encaminhamento dos órgãos, serão aproveitados os corações, rins, córneas, fígados, pâncreas e pulmões de cada criança. Somente após vários exames para detectar quais órgãos estariam em condições de serem transplantados e quais os perfis dos possíveis receptores os médicos começaram as buscar por pessoas que estão na fila dos transplantes. A retirada dos órgãos das crianças começará somente às 23 horas de hoje, após localização de todos os receptores compatíveis. Após liberados, os corpos dos irmãos Alexandre Freitas Massucato Rezende, de sete anos, e Letícia Freitas Massucato Rezende, de 11 anos, serão velados na sala 10 do velório São Vicente de Paulo e enterrados às 16 horas de segunda-feira no cemitério da Saudade, em Franca (SP).