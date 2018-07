Órgãos do TO traçam estratégia para combater incêndios

Uma das definições do encontro foi que três bases vão ser montadas para apoiar o combate aéreo na ilha. Os pontos serão as cidades de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, ambas no centro-sul do Estado. A terceira base ficará numa região de mata, no meio da Ilha do Bananal. A bordo de uma aeronave, uma equipe vai identificar as áreas que devem ser prioritárias no combate.

Também hoje, na capital do Tocantins, dois homens foram encaminhados à Delegacia Estadual do Meio Ambiente (Dema) acusados de atear fogo em terrenos particulares na 903 Sul. No local, a fumaça escura e o forte mau cheiro chamaram a atenção do coordenador estadual do Prevfogo, Luiz Vanderlei Gama Pereira, que passava perto.

O pedreiro Idelcides de Jesus, de 56 anos, e o encarregado Valdemar Noronha, de 47, disseram na delegacia que cumpriam ordens do proprietário do terreno, Joseph Madeira, que negou que tenha solicitado o serviço. Idelcides e Valdemar vão responder ao processo em liberdade, mas podem pegar de três meses a um ano de prisão e ainda estão sujeitos a multa de até cem salários mínimos.