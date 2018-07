Oriente de lá Lutadores de artes marciais e espadachins voadores terão descanso. O Traffic - 1º Festival de Cinema e Cultura Asiática de São Paulo é uma ótima oportunidade para fugir das grandes produções de países como Tailândia e Filipinas. Em cartaz nas salas do Cine Olido, da Cinemateca, do Frei Caneca e do Cine Livraria Cultura (confira a programação completa na pág. 45), a mostra traz a São Paulo 32 filmes, alguns com a chancela de festivais internacionais, como o tailandês 'P-047', de Kongdej Jaturanrasam (Veneza, 2011) e a animação 'O Rei dos Porcos', de Yeun Sang-ho (Cannes, 2012). O elogiado diretor coreano Hong Sang-soo terá cinco filmes exibidos, entre eles o belo 'Mulher na Praia' e 'O Filme de Oki', inédito no Brasil.