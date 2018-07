Oriente recebe 2014 com fogos de artifício e festividades

Em Nova York, mais de um milhão de pessoas vão se reunir na Times Square para a festa urbana de Ano Novo, com shows de Miley Cyrus, Melissa Etheridge e os artistas de hip-hop Macklemore & Ryan Lewis, além da tradicional descida da bola de cristal de cinco quilos que marca o início de 2014.

"Estamos a base de barras de granola e pequenas garrafas de água, porque se você se mexer, perde seu lugar", disse Sheila Harshbarger, que viajou de Indiana com a sua filha e guardou seu lugar próximo a policiais, apesar do frio, mais de 14 horas antes da meia-noite.

Pelo norte dos Estados Unidos, os festeiros estão preparados para o frio e temperaturas congelantes. Chicago, cujas festividades podem ser atrapalhadas por uma expressiva tempestade de neve, ofereceu viagens de graça em trens e ônibus das 22 horas às 4h da manhã para garantir que as pessoas cheguem em casa com segurança.

Em São Francisco, um dos últimos lugares do mundo a ver o relógio chegar à meia-noite, cerca de 200 mil pessoas vão se juntar à beira da água para uma demonstração de fogos de artifício que vai iluminar a famosa ponte Golden Gate.

CONFETE COM GOSTO DE BANANA

Enquanto os organizadores em cidades como Chicago e Nova York apenas começavam a preparar as ruas para os eventos da noite, festividades estavam avançadas em outras partes do mundo.

À medida que a meia-noite chegou em Sidney, na Austrália, muitos fogos de artifício iluminaram o céu ao redor da famosa ponte Harbor e no centro de artes Opera House.

Organizadores do Ano Novo de Dubai tentaram quebrar o recorde mundial de maior demonstração de fogos de artifício.

Em Londres, confetes comestíveis sabor banana e uma névoa de morango vão chover dos céus durante os fogos de artifício no rio Tâmisa que vão iluminar o Big Ben e outros pontos turísticos.

Ao redor dos Estados Unidos, 2014 vai chegar junto com mudanças políticas e o início oficial de novas leis.

À meia-noite, o próximo prefeito de Nova York, Bill de Blasio, vai ser empossado em uma cerimônia privada em sua casa, no Brooklyn, e substituir Michael Bloomberg, que deixa o posto após 12 anos. O ex-presidente Bill Clinton vai conduzir o juramento do cargo em uma cerimônia formal, na próxima quarta-feira, no prédio da prefeitura.

Americanos que se inscreveram no novo programa de saúde do presidente Barack Obama devem começar a receber benefícios em 1° de janeiro.

No Colorado, uma nova lei vai permitir que residentes do estado comprem 0,02 quilos de maconha por vez em lojas especialmente regularizadas. Posse, cultivo e consumo pessoal de maconha por adultos já são legais no Colorado há mais de um ano.