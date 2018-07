Origem da sífilis é mais antiga que o imaginado

Muitos livros de história do ensino médio apresentam a sífilis como a vingança da América para os colonizadores europeus: Colombo teria regressado para o Velho Mundo carregando nas caravelas a bactéria da nova doença. Mas pesquisadores brasileiros questionam o consenso e apontam uma origem mais antiga: a sífilis teria emergido entre 16,5 mil e 5 mil anos atrás.

O estudo, divulgado na revista Public Library of Science Neglected Tropical Diseases (www.plosntds.org), propõe um método inovador: a conjugação de duas ciências - a paleopatologia e a genética - para desvendar a história das doenças infecciosas.

Basta visitar a sala da bióloga Sabine Eggers, na USP, para compreender o que é a paleopatologia. As bancadas estão cobertas por ossos humanos coletados em um sambaqui catarinense. Carregam informações valiosas sobre o modo de vida dos povos que habitaram a região há três mil anos.

Sabine mostra a tíbia de um indígena que conviveu com a sífilis. Na fase mais avançada da doença, os ossos sofrem danos. O volume da tíbia costuma aumentar - uma consequência do tecido ósseo que tenta se regenerar - e assume a forma curva, comparada muitas vezes à lâmina de um sabre. Apesar do tempo, as marcas continuam ali. "No crânio, é ainda mais evidente", diz Sabine, indicando as lesões características da sífilis.

A ideia da pesquisa surgiu quando Sabine lecionava a disciplina Variabilidade biológica do Homo sapiens para os alunos da pós-graduação do Instituto de Biociências da USP.

Uma das propostas do curso era estudar a origem da sífilis com base nos registros paleopatológicos. Mas o doutorando Fernando Lucas de Melo sugeriu acrescentar mais uma ferramenta: a análise filogenética.

Três doenças são causadas por diferentes subespécies da bactéria Treponema pallidum: sífilis, bouba e bejel. Fernando sabia que, com programas de computador, seria possível comparar o genoma das três subespécies e estimar a taxa de evolução necessária para que elas se diferenciassem, dando origem às diferentes doenças.

A análise filogenética serviria assim para confirmar ou descartar as hipóteses já validadas pela paleopatologia.

Sob a coordenação de Sabine, as alunas Joana Moreira de Mello e Ana Maria Fraga realizaram uma pesquisa exaustiva dos artigos já publicados com indícios arqueológicos de doenças causadas por Treponema antes da chegada de Colombo à América. Encontraram 128 registros ao redor do mundo. Os locais onde os ossos foram encontrados tornaram-se referenciais em um mapa do Google Maps.

Os estudos levantados pelas duas alunas validaram as três hipóteses principais já formuladas para a data de surgimento da sífilis. Melo e a doutoranda Kelly Nunes testaram-nas também em programas de computador usados para análise filogenética.

Ficou claro que apenas uma hipótese gozava de verossimilhança: a sífilis teria surgido há, no mínimo, cinco mil anos. A hipótese da origem recente da doença no Novo Mundo, próxima à época das grandes navegações, revelou-se improvável, pois exigiria uma taxa de evolução muito alta do microrganismo.

Na realidade, mesmo a revisão de artigos em paleopatologia já oferecia obstáculos à essa hipótese: em 1994, um estudo apontou evidências históricas de um caso francês de sífilis congênita já no século 4º.

"Mas ainda não conseguimos descobrir em qual continente a doença surgiu", afirma Sabine. Ela aponta a necessidade de uniformização dos critérios para diagnóstico de sífilis e outras treponematoses para aumentar a confiabilidade das análises.

Estudar como as doenças surgiram e se espalharam pelo mundo pode trazer informações valiosas sobre a evolução futura das patologias.

O método criado pelos brasileiros também poderá servir para analisar outras doenças como tuberculose e hanseníase.