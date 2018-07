Origem incerta A origem do pinhão-manso é incerta. "É uma planta das Américas, mas não se sabe exatamente onde ela surgiu", diz o pesquisador Dilson Cáceres, da Cati. Segundo ele, há quem defenda como centro de origem da espécie o cerrado mineiro. "Foi lá que começaram os estudos para a produção de óleo combustível, no início da década de 1980. Mas há quem diga que ela surgiu no México." Cáceres conta que antes de ser cogitado como matéria-prima para biodiesel, seu óleo era usado em candeeiros e como purgante para cavalos.