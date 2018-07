Orlando Silva deixa o Ministério do Esporte--Globonews

A situação de Orlando Silva --cujo ministério era responsável pelos preparativos para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, que serão realizadas no país-- ficou insustentável depois que o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão, anunciada na terça-feira, de aceitar pedido do Ministério Público para investigar as acusações.

Orlando Silva se torna o sexto ministro de Dilma a deixar o governo desde junho, o quinto a cair em meio a denúncias de irregularidades.