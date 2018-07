Orlando Silva emite nota de defesa e se reúne com Dilma

Nessa conversa com a presidente é que Silva deve definir seu futuro no governo após a série de denúncias contra ele.

O ministro declarou que ele e a pasta foram alvos de "ampla campanha caluniosa" e reiterou que a Advocacia-Geral da União, em seu nome, entrou com queixa-crime contra as duas pessoas que fizeram a primeira denúncia à revista Veja, no último fim de semana.

Na nota, Silva rebateu informações de que o programa ministerial Segundo Tempo beneficiaria pessoas ligadas ao PCdoB, partido do ministro, e que houve favorecimento em licitação de bermudas e camisetas para o mesmo programa à empresa que apresentou um dos preços mais caros.

O ministro defendeu o programa Segundo Tempo e afirmou que o pregão das bermudas e camisetas ainda não foi concluído.

A onda de denúncias teve início no último fim de semana com reportagem da revista Veja, segundo a qual o ministro seria o coordenador de um esquema de desvio de verbas destinadas a organizações não-governamentais, conveniadas ao ministério.

As denúncias foram feitas com base nas declarações do policial militar João Dias Ferreira e de Célio Soares Pereira. Porém, os acusadores ainda não apresentaram provas.

Silva tem rebatido as acusações e desafiou os denunciantes a apresentar provas durante as duas audiências públicas que participou no Congresso.

O Ministério do Esporte é um dos responsáveis pela preparação do país para a Copa do Mundo, em 2014, e para a Olimpíada de 2016.

A Esplanada dos Ministérios já sofreu quatro baixas desde o início do governo Dilma Rousseff por denúncias de irregularidades.

Deixaram os cargos de chefia de ministérios Antonio Palocci (Casa Civil), Alfredo Nascimento (Transportes), Wagner Rossi (Agricultura) e Pedro Novais (Turismo).

(Reportagem de Jeferson Ribeiro e Maria Carolina Marcello)