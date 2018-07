Orlando Silva permanece no ministério após conversa com Dilma

O ministro, alvo de acusações de desvio de recursos no ministério, disse que explicou à presidente as denúncias que sofre, as quais chamou de "mentiras".

"Desmascarei diante da presidente todas as mentiras que foram perpetradas contra mim", disse Silva a jornalistas após se reunir com a presidente.

Questionado se permaneceria no posto, o ministro disse que "não entendia" a pergunta, já que Dilma teria lhe recomendado que continuasse seu trabalho na pasta.

"Ela (Dilma) sugeriu muita serenidade e paciência e reafirmou sua confiança no nosso trabalho", disse.

Silva é alvo de denúncias do policial militar João Dias Ferreira, de que comandaria um esquema de desvio de recursos no ministério, por meio de convênios com organizações não-governamentais no programa Segundo Tempo.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Jeferson Ribeiro)