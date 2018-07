Orquestra dos Meninos ganha festival londrino Orquestra dos Meninos foi o grande vencedor do 1º Cine Fest Brasil-Londres. Com direção de Paulo Thiago, o filme conta as dificuldades de um maestro para montar uma orquestra infantil de sopros no Nordeste. O ator Murilo Rosa, que foi a Londres representar o longa-metragem em que atua como maestro, recebeu o troféu Lente de Cristal concedido pelo júri popular. A atriz Glória Pires e o cineasta Bruno Barreto também estiveram presentes representando Se Eu Fosse Você 2 e Última Parada 174, respectivamente. Cerca de 3 mil pessoas assistiram às 20 produções brasileiras entre os dias 17 a 20 de setembro no Riverside Studios.