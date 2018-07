Orquestra faz série sobre jazz dos EUA A Jazz Sinfônica apresenta hoje, às 21 horas, no Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195, tel. 3095-9400), concerto em homenagem a Miles Davis e Gil Evans. O show faz parte do lançamento da série JAZZ jazz, que celebrará os maiores compositores e instrumentistas americanos do gênero. Os ingressos custam de R$ 3,50 a R$ 15. Nas próximas apresentações, a orquestra homenageia Stan Kenton (10/5), Duke Ellington (14/7) e Thad Jones (8/9).