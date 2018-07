Orquestra mergulha no mundo do cinema Criada para romper com o tradicionalismo, a Orquestra Experimental de Repertório avança no acervo musical cinematográfico. Entre as obras, a Cantata de Alexander Nevsky (título do filme de Sergei Eisenstein), de Prokofiev, interpretada pelo coral lírico. Teatro Bradesco, Shopping Bourbon, Rua Turiaçu, 2.100; telefone 3670-4100; 11h. R$ 30.