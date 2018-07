Orquídeas dependem das florestas antigas Para impedir a extinção de diversas orquídeas, não basta preservar algumas florestas. Um estudo publicado na última edição da revista científica Molecular Ecology mostra que outros dois fatores são importantes para garantir a sobrevivência das orquídeas: a idade das florestas e a presença de determinadas espécies de fungos. Cerca de 10% das espécies de plantas são orquídeas, mas a destruição de hábitats tem colocado em perigo diversas espécies. As orquídeas dependem de algumas espécies de fungos para germinar. E os fungos preferem as florestas mais velhas para crescer. Dessa forma, seria necessário conservar as florestas mais antigas para garantir a sobrevivência das orquídeas.