Ortega, da Nicarágua, segue para a reeleição

Ortega ganhou apoio nos últimos cinco anos, em grande parte porque supervisionou um período de progresso econômico, com a ajuda financeira de seu aliado socialista na Venezuela, o presidente Hugo Chávez.

Ex-comandante guerrilheiro marxista e adversário dos Estados Unidos na Guerra Fria, Ortega solidificou sua posição no país centro-americano com programas para melhorar a saúde e educação, microcrédito e doação de animais, como vacas e porcos.

Ele tem forte liderança nas pesquisas frente uma oposição conservadora, cujos dois principais candidatos falharam em se unir contra ele. Para evitar um segundo turno, precisa de pelo menos 40 por cento dos votos no domingo, ou 35 por cento e cinco pontos percentuais a mais que o segundo mais votado.

Ortega foi autorizado a concorrer outra vez graças a uma decisão em 2009 da Suprema Corte, controlada por seu partido Sandinista.

Ele recebeu crédito pela redução da desigualdade com os gastos sociais e por ter permitido que o setor privado operasse livremente, mas também é criticado por minar as instituições democráticas.

Alguns críticos temem que Ortega pretenda permanecer no poder indefinidamente como Chávez, cujos petrodólares impulsionam a economia nicaraguense.

Ortega liderou os rebeldes sandinistas na derrubada a ditadura da famÌlia Somoza na revolução de 1979.

Ele foi eleito presidente em 1984 mas foi derrotado em 1990. Passou então 16 anos como o principal líder oposicionista antes de recuperar força numa eleição em 2006.

Ortega tem moderado sua retórica socialista nos últimos anos, embora seja parte do bloco de governos latino-americanos de esquerda liderado por Chávez.

Com o apoio da Venezuela, Ortega diminuiu a pobreza na sua nação agrária e uma recente pesquisa CID-Gallup mostrou que ele está a caminho de ganhar quase a metade dos votos na eleição.

Os principais adversários de Ortega são a personalidade de rádio Fabio Gadea e o ex-presidente Arnoldo Alemán.

As relações de Ortega com Washington continuam tensas e o governo americano afirmou estar preocupado com irregularidades antes da eleição, como dificuldade que alguns eleitores tiveram para se registrar e alguns observadores domésticos para serem reconhecidos.

As perspectivas de Ortega poderiam não parecer tão brilhantes, não fosse o apoio de Chávez, que analistas estimam em 500 milhões de dólares por ano, ou 7 por cento do produto interno bruto.

