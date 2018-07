Os 10 finalistas serão conhecidos hoje A revista France Football divulgará hoje os 10 concorrentes à Bola de Ouro de 2009 - o argentino Lionel Messi, do Barcelona, é o favorito para o tradicional prêmio que homenageia o melhor jogador do ano. Na lista dos 30 pré-selecionados, quatro brasileiros foram lembrados: Kaká (que conquistou o prêmio em 2007), Julio Cesar e Maicon, da Inter de Milão, e Luís Fabiano, do Sevilla.