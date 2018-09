Os 40 anos da mala de rodinhas, a amiga n.º 1

Joe Sharkey, THE NEW YORK TIMES,

Bernard D. Sadow voltava de uma viagem de férias com a família, na caribenha Aruba, quando teve a melhor ideia de sua vida. Atormentado com duas malas imensas e pesadas, olhou em volta e notou que, no terminal, uma esteira com rodinhas fazia as malas deslizarem sem esforço. "Olhei para a minha mulher e disse: Quer saber, é isso que precisamos para a nossa bagagem."

Estava começando ali uma história de sucesso. Inventada por Sadow, hoje com 87 anos, a mala com rodinhas agora completa quatro décadas. Na época em que teve o tal estalo, nos idos de 1970, ele era dono de uma fábrica de malas e casacos em Massachusetts, nos Estados Unidos. Chegando ao escritório, Sadow pegou as quatro rodinhas de um armário e instalou numa mala grande. "Completei com uma alça na frente e puxei. Funcionou", lembra Sadow.

Patenteada com o nome de rolling luggage, a invenção não decolou imediatamente. Ele gastou vários meses tentando vender sua ideia em Nova York e outras cidades. "As pessoas não aceitam bem as mudanças", disse Sadow. Por fim, a Macy’s, uma das mais tradicionais lojas de departamento dos Estados Unidos, decidiu investir no protótipo e lançou a mala com rodinhas no mercado.

As propagandas da loja anunciavam "a mala que desliza". Toque de marketing que faltava para o sucesso. Nem todos, no entanto, aceitaram o produto imediatamente. "Diziam que não eram mala para homem de verdade", explica.

A patente foi pedida por Sadow em 1970 e aceita somente em 1972. Nesse meio tempo, os viajantes já tinham se acostumado às novas malas. E abandonado os carregadores de mala e os carrinhos de mão dobráveis, até então vendidos aos montes, como a única forma de levar malas pesadas em viagens, principalmente nas internacionais.

Carrinho. A partir do modelo de Sadow, vieram outras inovações. A melhor delas feita em 1987, justamente por alguém que não saía dos ares. Piloto da Northwest Airlines, Robert Plath acrescentou uma longa alça à mala de rodas, criando a mala de carrinho, conhecida nos Estados Unidos como rollaboard. A mudança permitia que os viajantes puxassem a bagagem na vertical, de forma mais confortável e ergonômica.

Os primeiros clientes de Plath foram seus próprios companheiros de voo. Os comissários e pilotos começaram a chamar a atenção nos aeroportos por onde passavam. Afinal, os tripulantes conseguiam percorrer facilmente - e bem mais rápido - as longas distâncias nos terminais.

Depois de alguns anos, o piloto deixou de vez a aviação para fundar a Travelpro International, hoje uma das maiores fabricantes de malas do mundo.

E pensar que tudo começou quase por acaso, com o improvisado protótipo de Sadow. O modelo ridicularizado e rejeitado por várias empresas acabou entrando para a história. Confira na próxima página, na seção Embarque, quatro boas opções de malas. Com rodinhas, claro.

Embarque

A aniversariante do ano quem te viu, quem te vê – mudou muito desde a distante década de 1970. Ganhou cores, design diferenciado, itens de segurança, rodinhas que giram 360 graus... Confira algumas novidades cheias de estilo

Levíssima (para brilhar) Feita de policarbonato em cores vibrantes (laranja, roxo, azul...) e com forro de seda, a Salsa Air pesa exíguos 2,9 quilos, no tamanho médio. Da Rimowa, por R$ 2.090

Ala vip (primeira classe) O clássico monograma da marca recebeu acabamento de verniz cinza. Com rodinhas e alça retrátil. Por R$ 6.100, na Louis Vuitton

Colorida (Estoy aqui) Lançamento da Samsonite, as malas da linha Cosmolite têm cores fáceis de identificar na esteira, giro 360 graus e cadeado TSA. Por R$ 1.759,00 (modelo pequeno)

Borboleta (toque de arte) O estilo e o colorido dispensam apresentações. Sim, a linha Butterfly foi desenvolvida em parceria com o artista plástico Romero Britto. Por R$ 759,99 (pequena), na Le Postiche

Vem por aí

Patinete: para ajudar a percorrer a distância entre os terminais, nada como uma mala-patinete. O modelo da Samsonite deve ser lançado nos EUA e na Europa ainda neste ano

Bagagem perfeita, sem mais nem menos

Se escolher a mala mais adequada para cada viagem já não é uma tarefa simples, decidir o que levar pode ser um desafio ainda maior. Afinal, ninguém quer ficar sem roupas limpas no meio das férias, mas também não dá para exagerar na quantidade de itens e ficar atormentado pelo excesso de bagagem. Alguns sites e blogs ajudam a montar um check list básico e dão boas dicas para fazer a mala.

Travel Sense

A partir de dados como o número de viajantes, o clima do destino e as atividades programadas, o site permite que você crie listas personalizadas. As indicações - separadas por categorias como roupas, acessórios, documentos e itens de higiene pessoal - dão boa base do que você não pode esquecer de colocar na mala. A página também divulga recomendações da Associação Americana de Agentes de Viagem para o bom aproveitamento do espaço.

Universal Packing List

Oferece opção semelhante. Basta preencher um formulário para você receber uma sugestão de lista por e-mail.

The Travelite

Criado para ajudar os viajantes a percorrer o mundo levando menos bagagem, o blog traz dicas preciosas. Desde a arrumação das malas a produtos úteis. Também há posts sobre compras e questões de segurança.

Veja também:

Suíça ao ar livre

Paisagem de cinema à beira do Lago Maggiore

Mogno e sua obra de arte

MR. MILES: A diferença está nos detalhes

TURISTA PROFISSIONAL:Litoral norte da Bahia: a Costa do All-Inclusive

Leia o blog do Viagem