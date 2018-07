Os anos 50 voltam na voz de Ana Cañas O Brasil da década de 50 ganhou destaque com a construção de Brasília. Foi também uma época de crescimento do Estado, que construiria sua nova sede na Rua Major Quedinho. No plano cultural, surgia o Suplemento Literário, idealizado por Antonio Candido e comandado por Decio de Almeida Prado. Os anos dourados, da Bossa Nova, foram lembrados por Ana Cañas, que cantou Chega de Saudade.