Os articuladores

Cruzeiro e Palmeiras encerram hoje a 25ª rodada do Brasileirão. Faltam treze. A caminho do terço final, portanto, o que se pode notar? Primeiro, que o campeonato está mais disputado que nunca, mas não tem faltado à lógica. Os três líderes, Palmeiras, São Paulo e Internacional, eram dados como favoritos desde o início, em virtude de seus elencos, que em boa parte continuaram o da temporada passada e ganharam alguns reforços já no começo do ano. Como disse Muricy Ramalho, os clubes começaram a perceber que os estaduais devem servir como uma pré-temporada para o campeonato nacional de pontos corridos.

Os únicos times que se imaginava que fossem estar mais acima na tabela são Corinthians e Cruzeiro. Mesmo assim, ambos venderam a medula espinhal. O Corinthians sem André Santos, Cristian e Douglas ficou sem articulação, invertebrado; e a goleada que tomou em casa no domingo foi apenas a expressão disso, sendo o Goiás um time com dois laterais muito bons, pegada forte no meio e mais Iarley e agora Fernandão na frente. Mano Menezes optou por três zagueiros, mas é aquela velha história: de nada adianta escolher o esquema tático sem considerar as características dos jogadores. O Corinthians não tinha três bons e entrosados zagueiros para entrar em campo. Além disso, Alessandro, Marcelo Oliveira e Ronaldo estavam fora de ritmo e Jorge Henrique, contundido. Como é que o time abriria espaços no sistema goiano?

O Cruzeiro vendeu, entre outros, Ramires e Wagner, seus dois principais criadores de jogada. Só começou a recobrar seu futebol recentemente, com a ascensão de jogadores como Gilberto, que faz pela esquerda o bom trabalho que Jonathan vem fazendo pela direita, e a afirmação da dupla Kléber e Thiago Ribeiro no ataque. Como disse de novo Muricy, a carência de meias armadores hoje é tal que os times têm se virado com laterais que apóiam muito (alas) e alguns volantes com qualidade no passe, como os de São Paulo (Jean, Hernanes, Arouca) e Inter (Guiñazu e Magrão). A exceção é o próprio Palmeiras, que tem Cleiton Xavier e Diego Souza, o primeiro um Sancho pela sensatez, o segundo um Quixote pela capacidade de inventar golpes na defesa alheia.

E essa é a outra característica a notar no atual Brasileirão. Muita gente enche a boca para assegurar que o nivelamento da tabela - nunca antes neste país um líder tinha tão poucos pontos a esta altura - se explica pela grande quantidade de times competitivos; mas convenhamos que, se fosse assim, veríamos jogos bem melhores, não só técnica mas taticamente. Como escrevi no blog outro dia, a tônica tem sido o "futebol fliperama", em que a bola bate e rebate sem parar, sendo raros os momentos em que ela estaciona em algum ponto e emite alguma luz. Basta ver a dificuldade de apontar, por exemplo, o melhor jogador do campeonato até o momento.

Dagoberto, digamos, vive sua melhor temporada, porque mais solto no ataque, mas é fominha e irregular. Hernanes, melhor do ano passado, só fez alguns bons jogos. Adriano tem feito muitos e belos gols, ainda mais agora com Petkovic para lhe dar passes calibrados, mas só brilhou nas últimas rodadas. Ronaldo é o melhor de todos, mas no segundo semestre quase não jogou. Táison é veloz e hábil, mas caiu de produção. Souza e Tcheco articulam bem o Grêmio, mas não são tão decisivos. Vagner Love mal chegou. Por ora, fico então com Diego Souza. E sem certeza, exceto a de que é grande a chance de não termos um goleiro como craque do ano. Procuram-se meias desesperadamente.