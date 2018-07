Os danos do aquecimento global e do Sandy É como se uma sombria previsão se tornasse realidade. Há cinco anos, agências federais dos EUA e um painel de clima das Nações Unidas divulgaram uma série de mapas que reproduzem fotos aéreas em 3D de cidades costeiras que, em tese, seriam afetadas pelo aumento de 3 metros do nível do mar previsto para 2030, causado pelo aquecimento global.