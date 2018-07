Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Os colunistas Guga Chacra, Robson Morelli e Luiz Carlos Merten trazem artigos exclusivos no “Estadão Noite” desta sexta, 22. O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.

Chacra, correspondente do 'Estado' em Nova York, faz um comentário sobre a possibilidade de negociações com rebeldes armados aberta oficialmente hoje, pelo governo sírio. O que muda no conflito armado? Como isso pode mudar o rumo da guerra civil? - são perguntas esclarecidas pelo colunista.

Morelli, editor de Esportes do Estadão.com.br, comenta o caso do menor de 17 anos que assumiu a autoria da morte do torcedor boliviano. Ele se entregou hoje às autoridades brasileiras.

Merten comenta fatos interessantes da cerimônia do Oscar e explica por que, em sua opinião, foi a pior dos últimos tempos.

A edição vai trazer ainda as colunas de Dora Kramer (política) e Celso Ming (economia), uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o “Estadão Noite”.Aos sábados, o assinante pode baixar o “Estadão Fotos”, edição com as melhores imagens da semana, também exclusiva para tablets, disponível a partir das 17h.