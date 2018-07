Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Os colunistas José Paulo Kupfer, Jamil Chade e Luiz Antônio Prósperi trazem artigos de Economia, Cenário Internacional e Esporte no “Estadão Noite” desta segunda, 11. O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição,disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android. A edição traz ainda as colunas de Rogério Werneck e de Dora Kramer.

Kupfer detalha os sinais da ata do Copom, na qual o BC admite, pela primeira vez, que a inflação pode ter se estabilizado em um patamar mais elevado. Chade fala sobre as repercussões da eleição do papa Francisco e Prósperi comenta o cenário atual de Neymar, um craque que optou por ficar no Brasil até 2014, o que pode acabar custando caro para ele e para o Santos, por conta do excesso de compromissos publicitários.

A edição vai trazer ainda uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o “Estadão Noite”.Aos sábados, o assinante pode baixar o “Estadão Fotos”, edição com as melhores imagens da semana, também exclusiva para tablets, disponível a partir das 17h.