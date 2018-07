Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Os colunistas Pablo Pereira, Guga Chacra e Marcelo de Moraes trazem artigos exclusivos no “Estadão Noite” desta terça, 2. O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.

Pereira fala sobre o anúncio do lançamento, feito pela Prefeitura de São Paulo, do Bilhete Único Mensal na capital paulista. A iniciativa, promessa de campanha do prefeito Fernando Haddad, do PT, ainda está cercada de dúvidas - e deve requerer um subsídio anual de R$ 400 milhões, pelas projeções de especialistas, a ser feito pelo governo municipal, para manter o sistema de transportes.

De Nova York, Chacra fala da repercussão, no exterior, do caso de estupro de uma jovem norte-americana em uma van no Rio de Janeiro. Ele comenta os danos à imagem do País e fala sobre a falta de preparo do Brasil na recepção a estrangeiros.

Moraes fala sobre a investida da presidente Dilma Rousseff para assegurar um bom número de votos no Nordeste, de olho em 2014. A nomeação de Cesar Borges, do PR, ex-governador da Bahia, como novo ministro dos Transportes, é uma tentativa de marcar terreno na região.

A edição vai trazer ainda a coluna de Dora Kramer, um comentário de Gilles Lapouge sobre a tensão entre as Coreias, uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o “Estadão Noite”.

Aos sábados, o assinante pode baixar o “Estadão Fotos”, edição com as melhores imagens da semana, também exclusiva para tablets, disponível a partir das 17h.